Китай обвинил Индию в нежелании решать пограничный конфликт

«Индия продолжает выдвигать нерациональные и нереалистичные требования, создавая трудности для продвижения переговоров», — говорится в распространенном заявленииКомандование индийских ВС создает трудности для продвижения переговоров с КНР по пограничным вопросам, выдвигая «нерациональные требования», заявил 11 октября официальный представитель Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Лун Шаохуа.