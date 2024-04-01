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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Забыли Макса

Забыли Макса

В доме по соседству с Юрием и Ниной Леднёвыми в течение года один за другим ушли в мир иной старые хозяева.

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Комментарии
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НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Таких брошенных котов и собачек у нас целый город,поигрались и выбросили ,кому нибудь может пригодится, волонтёры собирают деньги ,лечат, присратвают, но их так много,что это большая проблема.
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18 час.
Надежда Каштанова
мир не без добрых людей
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15 час.
Элеонора Коган
Бывшие хозяева Макса и сама Ирина ещё те сволочи.Забыли котика.И  он чуть не погиб, если бы не Юрий и Нина. Они выходили малыша и спасли его. И правильно сделали, что не отдали его прежним извергам. Тех вообще под суд надо было отдать. И все соседи поддержали решение Юрия и Нины. И бедный Макс так испугался что его отдадут обратно, что у него прорезался даже голос.Но он в надёжном доме и его больше не предадут. А Валерия с Инной их Ирина сдаст на старости лет в дом престарелых, это точно.
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11 час.

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