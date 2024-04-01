В доме по соседству с Юрием и Ниной Леднёвыми в течение года один за другим ушли в мир иной старые хозяева.
Забыли Макса
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Таких брошенных котов и собачек у нас целый город,поигрались и выбросили ,кому нибудь может пригодится, волонтёры собирают деньги ,лечат, присратвают, но их так много,что это большая проблема.
Ответить
18 час.
Надежда Каштанова
мир не без добрых людей
Ответить
15 час.
Элеонора Коган
Бывшие хозяева Макса и сама Ирина ещё те сволочи.Забыли котика.И он чуть не погиб, если бы не Юрий и Нина. Они выходили малыша и спасли его. И правильно сделали, что не отдали его прежним извергам. Тех вообще под суд надо было отдать. И все соседи поддержали решение Юрия и Нины. И бедный Макс так испугался что его отдадут обратно, что у него прорезался даже голос.Но он в надёжном доме и его больше не предадут. А Валерия с Инной их Ирина сдаст на старости лет в дом престарелых, это точно.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии