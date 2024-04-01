Забыли Макса

Элеонора Коган

Бывшие хозяева Макса и сама Ирина ещё те сволочи.Забыли котика.И он чуть не погиб, если бы не Юрий и Нина. Они выходили малыша и спасли его. И правильно сделали, что не отдали его прежним извергам. Тех вообще под суд надо было отдать. И все соседи поддержали решение Юрия и Нины. И бедный Макс так испугался что его отдадут обратно, что у него прорезался даже голос.Но он в надёжном доме и его больше не предадут. А Валерия с Инной их Ирина сдаст на старости лет в дом престарелых, это точно.