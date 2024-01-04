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Машков вручил удостоверения доверенным лицам Путина на выборах

Машков вручил удостоверения доверенным лицам Путина на выборах

РИА Новости/Илья Питалев Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина народный артист России Владимир Машков 4 января вручил первые удостоверения доверенным лицам Путина на выборах президента России.

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