Трамп намерен усилить давление на Зеленского, чтобы заставить Киев согласиться на территориальные уступки по Донбассу.
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Трамп намерен усилить давление на Зеленского, чтобы заставить Киев согласиться на территориальные уступки по Донбассу. Неужели не читаете с начала: "усилить давление на Зеленского", Трамп требует от Зе, отказа от Донбасса, что для вас не так?
Какие уступки по Донбассу? Там референдум был и народ всё решил. И хохлы сейчас там однозначно оккупанты... Или американцы тоже против демократии?