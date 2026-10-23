❗️⚡️В рамках реализации британской инициативы по повышению автономности безэкипажных морских платформ компания Voyant успешно продемонстрировала Министерству обороны Великобритании передовое навигационное программное обеспечение.
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