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Татар-информ

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Путин отметил «большой успех» саммита БРИКС в Казани

Путин отметил «большой успех» саммита БРИКС в Казани

Состоявшийся в Казани саммит БРИКС прошел с большим успехом. На это в своей статье о взаимоотношениях России и Казахстана, вышедшей в газете «Казахстанская правда» перед визитом в эту страну, обратил внимание Президент РФ Владимир Путин (статья опубликована на сайте Кремля).

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