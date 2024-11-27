Путин отметил «большой успех» саммита БРИКС в Казани

Состоявшийся в Казани саммит БРИКС прошел с большим успехом. На это в своей статье о взаимоотношениях России и Казахстана, вышедшей в газете «Казахстанская правда» перед визитом в эту страну, обратил внимание Президент РФ Владимир Путин (статья опубликована на сайте Кремля).