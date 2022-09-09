Times: Карла III официально объявят королем Британии 10 сентября

В Соединенном Королевстве после смерти Елизаветы II объявлен траурГазета The Times сообщила, что Карла III официально провозгласят новым королем Великобритании в субботу, 10 сентября.
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