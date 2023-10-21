В Белоруссии рассказали о преступлениях Польши и Литвы против мигрантов

Минск фиксирует многочисленные факты преступлений польских и литовских пограничников в отношении мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, десятки из них были убиты, а их тела выброшены на белорусскую территорию, заявил в пятницу генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед.
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