В Белоруссии рассказали о преступлениях Польши и Литвы против мигрантов

Минск фиксирует многочисленные факты преступлений польских и литовских пограничников в отношении мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, десятки из них были убиты, а их тела выброшены на белорусскую территорию, заявил в пятницу генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед.