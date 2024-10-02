EdTech-эксперт Коледачкин: ИИ уже может писать базовый код

IT-отрасль — одна из наиболее динамичных и чувствительных к изменениям в технологиях. Сможет ли ИИ полностью заменить IT-профессии, и какие роли будут оставаться важными, несмотря на автоматизацию, "Газете.
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