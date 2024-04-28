Архангельск присоединился ко всероссийскому субботнику

Традиционная экологическая акция приурочена к рейтинговому онлайн-голосованию за объекты благоустройства, которое проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда»До 30 апреля продолжается отбор пространств для благоустройства, и у жителей ещё есть время поддержать понравившиеся проекты.