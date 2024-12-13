Позиции Верховного Суда РФ о взыскании ущерба окружающей среде за 1-е полугодие 2024 года

Обзор экологических дел Верховного Суда за 6 месяцев 2024 год. За шесть месяцев 2024 года Верховный суд Российской Федерации рассмотрел 175 жалоб, связанных с применением экологического и природоохранного законодательства из них 15 жалоб по взысканию вреда (ущерба), причиненного окружающей среде.
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