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Самоделкина сможет выступать на внутренних турнирах Казахстана до открепления от ФФКР

Ранее появилась информация о том, что россиянка Самоделкина переходит в сборную Казахстана. Сообщалось, что она уже получила новый паспорт.

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