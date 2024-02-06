MINI Clubman уходит в историю — его производство завершено

Последний экземпляр модели сошел с конвейера завода MINI в Оксфорде, Великобритания. Clubman, каким мы его знали, был представлен в 2007 году как одна из модификаций Сooper, и еще буквально в прошлом году ходили слухи о возможной разработке следующего поколения универсала.
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