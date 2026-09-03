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Темнокожий канадец, которого все ненавидят, приедет в Татарстан? Кейн в отместку пилил клюшки партнерам

Темнокожий канадец, которого все ненавидят, приедет в Татарстан? Кейн в отместку пилил клюшки партнерам

Безумные истории про потенциального новичка «Ак Барса».Лето в КХЛ было довольно тихим, трансферных бомб — минимум.

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