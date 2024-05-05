Стало известно, вредно ли спать в носках Врач Владимир Иванов указал, что сон в теплых носках может быть опасен для людей с атеросклерозом артерий ног, проблемами с кровообращением, сахарным диабетом и кожными заболеваниями.
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