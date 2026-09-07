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ФедералПресс

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«С вилами бегать?»: генерал Гурулев объяснил, почему всеобщая мобилизация невозможна

«С вилами бегать?»: генерал Гурулев объяснил, почему всеобщая мобилизация невозможна

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября, ФедералПресс. Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что предпосылок для проведения всеобщей мобилизации в России сегодня нет.

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