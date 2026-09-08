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«С 13 лет искала мужа»: путь Натали и Александра Рудина от фальшивой справки до трагедии

«С 13 лет искала мужа»: путь Натали и Александра Рудина от фальшивой справки до трагедии

Летом 2023 года жизнь певицы Натали раскололась на «до» и «после»: её муж и бессменный продюсер Александр Рудин ушёл из жизни в 53 года.

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