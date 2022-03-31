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"Снес все на своем пути": "многомиллионное" ДТП реально поразило жителей Приморья

"Снес все на своем пути": "многомиллионное" ДТП реально поразило жителей Приморья

Жители приморья рассказали об очень жестком ДТП, которое произошло в Соловей-ключе. Как уточняется в Telegram — канале NBS24 (12+), легковой автомобиль марти Lexus буквально запрыгнул на местный магазин.

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