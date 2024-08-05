Си Цзиньпин призвал предпринимателей Гонконга внести больший вклад в модернизацию Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал предпринимателей Гонконга активно интегрироваться в общую ситуацию реформ и открытости страны и вносить больший вклад в китайскую модернизацию, в полной мере используя свои сильные стороны.
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