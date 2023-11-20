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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Неделькович сделал 1-й шатаут за «Питтсбург», отразив 38 бросков «Вегаса»

27-летний вратарь был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ между «Пингвинс» и «Голден Найтс» (3:0).

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