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Трамп заморозил поставки оружия Украине: техника простаивает на фронте

Трамп заморозил поставки оружия Украине: техника простаивает на фронте

Решение Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине парализовало американскую технику на фронте.

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