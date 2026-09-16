Русский музей покажет отреставрированный «Девятый вал» на юбилейной выставке мариниста

В Русском музее 16 октября откроется монографическая выставка Ивана Айвазовского. Экспозиция, которая станет титульной для музея в 2026 году, начнёт работу в корпусе Бенуа.
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