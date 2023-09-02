15 доказательств, что даже природа умеет пощекотать нервы

Змеи и насекомые без приглашения посещают наш дом, предпочитая остаться в нём жить, прекрасное небо порой превращается в пугающее чёрное полотно и совсем безобидные вещи могут преподнести нам неприятный сюрприз - природа умеет щекотать нервы людям.