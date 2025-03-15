ВСУ заподозрили в ударе «Длинным Нептуном» по Краснодарскому краю

В России ВСУ заподозрили в ударе ракетой «Длинный Нептун» по Туапсинскому НПЗ Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, применили ракету «Длинный Нептун» по Туапсинскому нефтеперерабатывающему завозу (НПЗ) в Краснодарском крае.
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