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ВСУ заподозрили в ударе «Длинным Нептуном» по Краснодарскому краю

ВСУ заподозрили в ударе «Длинным Нептуном» по Краснодарскому краю

В России ВСУ заподозрили в ударе ракетой «Длинный Нептун» по Туапсинскому НПЗ Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, применили ракету «Длинный Нептун» по Туапсинскому нефтеперерабатывающему завозу (НПЗ) в Краснодарском крае.

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