Сорок восемь дней для подготовки к Пасхе: Великий пост православных в 2024 году Елена ГалицкаяВ жизни каждого православного христианина важны религиозные традиции, среди которых особое место занимает Великий пост.
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