Сотрудники Росгвардии собрали игрушки для детей с тяжелыми заболеваниями в детской республиканской клинической больнице

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии во второй раз приняли участие в благотворительной акции "Шкатулка мужества", направленной на поддержку детей с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями.
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