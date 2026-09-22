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Царьград

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Много плохих новостей. Удар по Москве за 8 млрд: Бойцы о реальности под Лиманом. "Минус сотни километров", тысячи солдат не вернутся домой

Много плохих новостей. Удар по Москве за 8 млрд: Бойцы о реальности под Лиманом. "Минус сотни километров", тысячи солдат не вернутся домой

Ситуация на передовой остаётся неоднозначной: часть позиций удерживается, но отдельные участки требуют срочного усиления.

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