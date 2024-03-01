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Россия «недопустимо жестко» сорвала стратегические маневры атомных подлодок НАТО. ВКС РФ напугали альянс во время послания Владимира Путина

Россия «недопустимо жестко» сорвала стратегические маневры атомных подлодок НАТО. ВКС РФ напугали альянс во время послания Владимира Путина

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Комментарии
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Надежда Донцова
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Горыныч
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Вадим Лебедев
Что за подлодки у них? - РЭБ боятся, самолётов боятся???
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