Вчера 9,8K прочитали Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возмущен действиями ВКС России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Небензю тыкнули Навальным в ООН. После ответа постпреда РФ над американским столом нависла тишина
- Россия «недопустимо жестко» сорвала стратегические маневры атомных подлодок НАТО. ВКС РФ напугали альянс во время послания Владимира Путина
- Пентагон США: Россия должна в экстренном порядке снять с вооружения все ракеты «Циркон» и передать их под контроль международным организация
Свежие комментарии