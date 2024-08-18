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"Это будет как Бахмут, только хуже": Русские готовят "котёл" для Зеленского

"Это будет как Бахмут, только хуже": Русские готовят "котёл" для Зеленского

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Сегодня 7,6K прочитали Несмотря на ожесточённые бои в Курской области, уже очевидно, что чуда не произошло.

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