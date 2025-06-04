Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 041 подписчик

Дождались - жесточайшие удары по центрам принятия решений. Убиты Главком и командующий силами БЛА. Сожжён штаб СБУ - сотня мёртвых британцев

Дождались - жесточайшие удары по центрам принятия решений. Убиты Главком и командующий силами БЛА. Сожжён штаб СБУ - сотня мёртвых британцев

Наконец появились подробности ударов 2 июня ракетами "Кинжал" по Николаеву и дронами по центру Сум. И результаты выше любых ожиданий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВУ
Варлам Устрялов
Соплежуйство начальника и поддержка им окружающего его быдла-друзей стало главной причиной наших последних потерь. У начальника явно нет решительности Ленина и Сталина - основателей и строителей нашей страны. Он так и не ввёл СМЕРШ, не восстановил смертную казнь. Он явно боится, что это слишком заденет интересы и жизнь окружающего его быдла.
Ответить
6 час.
АШ
Ант Шавара
Увы! Это было видно по Минских договорённостей,а теперь под диктовку Трампа.
Ответить
5 час.
ВР
Вова Рябов
Лондон ждёт ударов
Ответить
1 час.
наверх