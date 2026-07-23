Сообщается о временном отсутствии водоснабжения в Донецке, Ясиноватой и части Червоногвардейского района Макеевки "Вода Донбасса" сообщает, что сегодня, 23 июля 2026 года, в связи с обесточением фильтровальной станции, подача воды согласно графику осуществляться не будет в следующих городах: г.