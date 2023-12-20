Мрачный настрой всё больше овладевает ВСУ: у русских больше сил и лучше дроны, Запад перестаёт помогать — Naharnet

В ливанском издании Naharnet вышел материал под заголовком «Мрачный настрой всё больше овладевает ВСУ: у русских больше сил и лучше дроны, Запад перестаёт помогать», где положение дел в украинских войсках описывается как близкое к бедственному.
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