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Курские новости

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Завтра похолодание до +9 градусов ночью

Завтра похолодание до +9 градусов ночью

Завтра температура опустится до +9 градусов ночью — готовь тёплые вещи! А днём будет +19. Не пропусти изменения!Сегодня, 10 октября, температура воздуха составляет +15 градусов.

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