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  • HotRS
    Украинские каналы не заблокированы???? Разве? Даже на IPTV их нет. Только со спутников. Причем они там годами и беспл...Что-то странное т...

Что-то странное творится, на телевидении Украины

Что-то странное творится, на телевидении Украины

Решил посмотреть ,что там говорят о нас небратья. Благо в отличии от них, У НАС ,их каналы не заблокированы  Захожу на IНТЕР.

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Комментарии
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SERG Зам
ОЧЕНЬ хотелось бы... Пишите орфографически правильно. Очень напрягает читать.
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1 час.
HotRS
Украинские каналы не заблокированы???? Разве? Даже на IPTV их нет. Только со спутников. Причем они там годами и бесплатно на одних и тех же спутниках. А российские спутниковые каналы разбросаны по всему небосклону. Нужна куча тарелок чтобы бесплатно смотреть федеральные. Жадность российских трансляторов тв запредельна.
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31 мин.
Анатолий Потеряхин
когда дадут хорошего пинка сзади может и придет в себя!!!!
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3 мин.

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