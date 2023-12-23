Что-то странное творится, на телевидении Украины

HotRS

Украинские каналы не заблокированы???? Разве? Даже на IPTV их нет. Только со спутников. Причем они там годами и бесплатно на одних и тех же спутниках. А российские спутниковые каналы разбросаны по всему небосклону. Нужна куча тарелок чтобы бесплатно смотреть федеральные. Жадность российских трансляторов тв запредельна.