Главный архитектор ТИГП о «Яр Парке»: «Потенциал этого места огромен»

Автор: Александра ДавыдоваГлавный архитектор ТИГП Елена Валеева в интервью «Татар-информу» прокомментировала планы строительства многофункционального комплекса «Яр Парк» на берегу Казанки в Ново-Савиновском районе, отметив как перспективы, так и вызовы этого амбициозного проекта.