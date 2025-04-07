Главный архитектор ТИГП о «Яр Парке»: «Потенциал этого места огромен»

Автор: Александра ДавыдоваГлавный архитектор ТИГП Елена Валеева в интервью «Татар-информу» прокомментировала планы строительства многофункционального комплекса «Яр Парк» на берегу Казанки в Ново-Савиновском районе, отметив как перспективы, так и вызовы этого амбициозного проекта.
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