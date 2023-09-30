В Харькове произошло минимум четыре взрыва, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Издание «Зеркало Недели» также сообщило о взрывах в Харькове, подконтрольном Киеву городе Запорожье и вблизи Краматорска.
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