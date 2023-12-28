Певец Jony выступит вместо Анны Асти в московском клубе в Новый год

Певец Jony проведет новогоднюю ночь на сцене московского клуба Gipsy вместо Анны Асти. Организаторы мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что выступление было отменено по независящим от них причинам.
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