Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский © Mattie Neretin - CNP/Global Look Press Президент США Дональд Трамп обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в уничтожении Украины и в очередной раз заявил о необходимости провести выборы в республике.