Дмитрий Спивак: Трамп игнорирует позицию Украины

Какова роль Дональда Трампа в современном геополитическом треугольнике «США-Россия-Китай»? Почему Владимир Зеленский оказывается «лишним» в переговорах по Украине? Как Трамп использует свою манеру общения для достижения целей? Политолог Дмитрий Спивак ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Александра Шелеста.