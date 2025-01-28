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Дмитрий Спивак: Трамп игнорирует позицию Украины

Какова роль Дональда Трампа в современном геополитическом треугольнике «США-Россия-Китай»? Почему Владимир Зеленский оказывается «лишним» в переговорах по Украине? Как Трамп использует свою манеру общения для достижения целей? Политолог Дмитрий Спивак ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Александра Шелеста.

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