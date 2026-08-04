Стало известно о тайном военном сотрудничестве США и Тайваня

Тайвань раскрыл детали ранее засекреченного военного сотрудничества с США, заявив, что американские военные помогают острову обмениваться боевым опытом и повышать готовность к возможному конфликту с Китаем.
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