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Стало известно о тайном военном сотрудничестве США и Тайваня

Стало известно о тайном военном сотрудничестве США и Тайваня

Тайвань раскрыл детали ранее засекреченного военного сотрудничества с США, заявив, что американские военные помогают острову обмениваться боевым опытом и повышать готовность к возможному конфликту с Китаем.

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