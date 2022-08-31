Наш потерянный мир
Наш потерянный мир

Доходы России от продажи нефти поставили западные санкции в тупик

Доходы России от продажи нефти поставили западные санкции в тупик

Объемы продаж российской нефти после начала спецоперации на Украине не уменьшились, а в связи с подорожанием «черного золота» на мировых рынках Москва зарабатывает на нефтяном экспорте больше, чем до начала украинских событий.

