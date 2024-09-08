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Зачем нам мочки ушей? Они не имеют эволюционного смысла

Зачем нам мочки ушей? Они не имеют эволюционного смысла

Фото: uleoparda.ru Наши уши — сложные чудеса. Наши мочки ушей? Они — дополнительные. аждый раз, когда вы киваете в такт любимой мелодии или болтаете с другом, сложная система работает, делая это возможным.

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