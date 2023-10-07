Число пострадавших в Израиле достигло почти 300 человек

Во время ракетных обстрелах по территории израильского Кусейфа там погибли четыре человека. Соответствующей информацией поделился мэр близкого к границе с сектором Газа бедуинского города Абд аль-Азиз Нассара.
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