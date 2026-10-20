До релиза остается 8 дней iQOO объявила о том, что игровой смартфон Neo 12 (его продвигают под слоганом «Монстр внутри») представят 28 октября, в этот же день устройство поступит в продажу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым