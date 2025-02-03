В трёх районах Петербурга ограничат движение с 4 февраля

Как сообщили 3 февраля в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Выборгском районе по 5 марта из-за реконструкции газопровода будет труднее проехать по Тихорецкому проспекту от проспекта Науки до Светлановского проспекта.
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