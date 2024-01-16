Рецепты вторых блюд 34

Ленивые голубцы с шампиньонами в томатном соусе (в духовке) Мясные "колобки" с рисом, капустой и грибами, запечённые в духовке, - оригинальная интерпретация на тему ленивых голубцов и экономное блюдо домашней кухни! Ленивые голубцы в таком исполнении имеют достаточно интересный вкус за счёт добавления грибов, получаются сочными, мягенькими и очень аппетитными! фарш мясной, капуста белокочанная, шампиньоны, лук репчатый, морковь, рис, яйца, томат-паста, масло подсолнечное, мука, паприка молотая, соль, перец чёрный молотый Сельдь, маринованная в томатном соусе с луком и изюмом Селёдка на праздничном столе может занять центральное место, если приготовить её оригинальным способом.