Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Рецепты вторых блюд 34

Рецепты вторых блюд 34

Ленивые голубцы с шампиньонами в томатном соусе (в духовке) Мясные "колобки" с рисом, капустой и грибами, запечённые в духовке, - оригинальная интерпретация на тему ленивых голубцов и экономное блюдо домашней кухни! Ленивые голубцы в таком исполнении имеют достаточно интересный вкус за счёт добавления грибов, получаются сочными, мягенькими и очень аппетитными!  фарш мясной, капуста белокочанная, шампиньоны, лук репчатый, морковь, рис, яйца, томат-паста, масло подсолнечное, мука, паприка молотая, соль, перец чёрный молотый Сельдь, маринованная в томатном соусе с луком и изюмом Селёдка на праздничном столе может занять центральное место, если приготовить её оригинальным способом.

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