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Журнал о бизнесе и инвестициях

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В Петербурге чиновникам запретили пользоваться Telegram и WhatsApp

Сотрудникам правительства Петербурга запретили пользоваться Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) для обмена служебной информацией, заявили в аппарате вице-губернатора.

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