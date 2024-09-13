В Петербурге чиновникам запретили пользоваться Telegram и WhatsApp

Сотрудникам правительства Петербурга запретили пользоваться Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) для обмена служебной информацией, заявили в аппарате вице-губернатора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)