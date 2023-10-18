Путин заявил, что подавить интересы России невозможно

По мнению президента, политическим элитам США надо научиться уважать других Президент России во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным прокомментировал слова американского коллеги Джо Байдена о необходимости объединить силы всей Европы, чтобы "подавить Путина".
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