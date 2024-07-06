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Маккойст о падении Начо в экстра-таймах с Германией: «Стыд. Ему 34. Интересно, видели ли это его дети. Почему ВАР не может вмешаться и наказать его?»

Маккойст о падении Начо в экстра-таймах с Германией: «Стыд. Ему 34. Интересно, видели ли это его дети. Почему ВАР не может вмешаться и наказать его?»

Сборная Испании обыграла Германию (2:1) в 1/4 финала Евро-2024. Во втором экстра-тайме при счете 1:1 испанский защитник Начо Фернандес упал, держась за спину, после контакта с игроком соперника.

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