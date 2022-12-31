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Невилл о Роналду в «Аль-Насре»: «Грустно. Похоже, Криштиану завершит карьеру в Саудовской Аравии»

Невилл о Роналду в «Аль-Насре»: «Грустно. Похоже, Криштиану завершит карьеру в Саудовской Аравии»

Гари Невилл прокомментировал переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср». «Я чувствовал, что он захочет остаться – по крайней мере, до конца этого сезона – в одной из топ-лиг Европы, забить больше голов и, возможно, попытаться найти клуб Лиги чемпионов.

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